FOTO: Tras terminar su noviazgo, un jovencito hace lo impensable con las cosas de su pareja

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un rompimiento siempre es difícil, normalmente las personas terminan con el corazón roto y con una que otra pertenencia de su nueva expareja. Para este tipo de ocasiones se pueden realizar muchas cosas, desde guardar los objetos, devolverlos y hasta tirarlos a la basura; sin embargo, un jovencito logró sorprender a todo TikTok después de mostrar lo que había hecho con las cosas de su exnovia.

Todo ocurrió en días recientes en la Facultad de Derecho, ubicada en Ciudad Universitaria, en la CDMX, donde se colocó un pequeño bazar, en el que algunos estudiantes vendían objetos de segunda mano a la comunidad estudiantil de la UNAM. Tal parece que una usuaria de TikTok se encontraba grabando en el sitio por casualidad cuando de pronto se encontró con en medio de una situación tan curiosa como inimaginable.

Resulta ser que, en uno de los rincones, se puede ver a un joven, vestido con una playera y pantalones color negro, quien se encontraba atendiendo uno de los locales, en donde se podía ver un pequeño letrero color blanco con letras de colores en donde se leían las palabras: "Vendo cosas de mi ex", en el improvisado establecimiento se aprecian desde pantalones de mezclilla, faldas, blusas y hasta osos de peluche.

Chico vence las cosas de sus exnovia en TikTok

El video fue publicado por la usuaria de TikTok, identificada como Any, quien si bien publica cips en la aplicación china de manera constante, ninguno se había convertido tan viral como el que de este curioso jovencito y es que, en tan solo unos cuantos días el cortometraje de apenas unos segundos ya fue reproducido un total de 5,7 millones de veces, por lo que, sin duda alguna se volvió uno de los contenidos virales de la plataforma.

Usuarios de TikTok felicitan al chico por ganar dinero de su pérdida

Como era de esperarse, muchas de las personas que reprodujeron el clip comenzaron a llenar el video con mensajes irónicos, tales como: "Ganando como siempre", "Mente de tiburón", "eso es para recuperar lo que gasto en ella", "Cómo no se me ocurrió", "Ya vendí parte de las cosas que mi ex dejó en mi casa, las demás la regalé", "Qué gran emprendimiento", "Ahora el bazar se va a llenar con cosas de los ex", entre otras muchas cosas.

Fuentes: Tribuna