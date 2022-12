VIDEO: Tras anunciar su próxima boda, tiktoker le pide a Sheinbaum no llegar al altar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 23 de noviembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció a través del espacio radiofónico de Martha Debayle que próximamente llegaría al altar con su novio, el científico Jesús María Tarriba con quien lleva seis años de relación; incluso, la mandataria explicó que ambos habían tomado la decisión de dar el siguiente paso pero dejó claro que sería una boda modesta.

Claudia Sheinbaum y Jesús María Tarriba

Cabe destacar que la noticia que pronto sacudió a la audiencia también fue motivo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunciara al desearle felicidad a la pareja pero dejando claro que no asistiría a tal evento; no obstante, no fue debido a una posible disputa entre ambos ya que la mandataria capitalina fue una de las que encabezó la marcha del tabasqueño el pasado 27 de noviembre como parte de las actividades luego de cuatro años de la denominada 'Cuarta Transformación'.

Fue precisamente en este evento donde ciudadanos que participaron en la marcha que inicio en el Angel de la Independencia y concluyó en el Zócalo Capitalino, aprovecharon para tomarse fotos con los políticos, entre ellas Sheinbaum Pardo a quien un usuario le reprochó que próximamente deje atrás su soltería y hasta le dejó claro que él “se oponía” a tal matrimonio, lo que causó risas a la 'corcholata' de Morena.

Foto: Twitter

En la red social TikTok se hizo viral la reacción de este ciudadano al ver que la jefa de Gobierno estaba próxima al sitio donde él estaba. Claudia Sheinbaum se tomaba fotos los los partícipes mientras el tiktoker en cuestión gritaba emocionado por poder tenerla tan cerca. Sin embargo, poco tiempo después se escuchó gritarle: "¡No te cases, Sheinbaum, yo me opongo!", frase que se hizo viral ya que demuestra la popularidad entre los capitalinos y claro, los masculinos.

Captura de pantalla

Armado Ramses es el nombre del creador de contenido que le declaras amor a la jefa de Gobierno y pese a tal declaración, la jefa de Gobierno no respondió más que con un saludo y una risa, lo que claro está también fue parte de la reacción de los testigos. La mandataria ya había estado casada en el pasado y con sus próximas nupcias dejó claro a la comunicadora de W Radio que se siente "muy contenta" pese a haber atravesado por un divorcio.

