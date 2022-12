VIDEO: Perro ataca a una mujer dentro de su auto; no logró alcanzarla, pero destruyó el carro

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Millones de personas consideran que los perros son los mejores amigos del ser humano y si bien, existen quienes darían la vida por su compañero, la realidad es que hay otros que son un poco más desastrosos. Entre ellos se puede contar a un pitbull que atacó a una mujer en plena vía pública. De acuerdo con algunos testimonios, la víctima intentó esconderse en su auto y aunque salió ilesa, su vehículo no pudo presumir de lo mismo.

De acuerdo con algunos informes, todo ocurrió en algún lugar de Estados Unidos, cuando la mujer se encontraba en la calle. De pronto se percató de que un pitbull de gran tamaño se dirigía hacía ella, por lo que atinó a entrar a su Tesla, con la finalidad de que el can no pudiera agredirla y si bien, esto funcionó, la realidad es que el carro, que de por sí es conocido por su alto costo, no corrió con la misma suerte.

En el video se puede apreciar que la mujer bajo ligeramente la ventana de vehículo, mientras que el pitbull, quien se encuentra movimiento su cola efusivamente, muerde la manija trasera del Tesla. En un segundo corte se aprecia al can, mordiendo la orilla gomosa de la ventana, la cual zafa fácilmente. Al fina del clip se pueden ver algunas fotografías en donde se nota que el canino mordió y arañó en repetidas ocasiones la parte que rodea la llanta del auto, entre otros daños.

Según información de una mujer que, aparentemente sabía más de la noticia, la víctima tenía a un perro dentro del vehículo, por lo que se teoriza que el pitbull, en realidad quería llegar a donde se encontraba la mascota de la mujer. Según indicó este testimonio, minutos después llegó la policía e intentó someter al perro con un taser paralizador, pero no logró hacer que surtiera efecto y se desconoce cómo lograron controlar la situación.

Cabe señalar que los pitbull no son necesariamente agresivos y todo depende de cómo sean entrenados. Algunos expertos recomiendan que desde pequeños se les enseñe a sociabilizar para evitar este tipo de inconvenientes. En caso de que notes que tu mascota sea temperamental y territorial, lo mejor es que cada vez que lo saques a pasear te asegures de llevarlo con correa, pechera y bosal.

Fuentes: Tribuna