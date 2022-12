¿Eres fan de 'Harry Potter'? Puedes tener la 'Nimbus 2000' original; será subastada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A estas alturas de la vida, son muy pocas personas las que no conozcan algo que tenga que ver con Harry Potter, una de las sagas literarias más famosas a nivel internacional que no solo dio pie a la creación de ocho películas, sino que además hay parques temáticos en diversas partes del mundo, puestas en escena y una cantidad innumerable de mercancía a la venta; no obstante, un artículo en especial puede ser tuyo y, lo relevante es que se usó en el set de filmación.

Se trata de la 'Nimbus 2000', escoba que vimos en la película Harry Potter y la piedra filosofal y la cual podíamos imaginar en el libro con el mismo nombre. Este peculiar objeto fue recientemente anunciado por la casa de subastas Julien's Auction quien confirmó que, dentro de la puja denominada 'Icons & Idols: Hollywood', se incluyó para que los fanáticos o cualquier coleccionista puedan tenerla en sus manos.

Foto: Ilustrativa

Aunque la Nimbus 2000 apareció en la primera entrega de la obra creada por la escritora británica J.K Rowling, la casa de subastas especifica que se trata de la escoba que aparece e ola cinta Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, la cual monta el actor Daniel Radcliffe en los partidos de ‘Quidditch’, cinta que dicho sea de paso, fue dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón.

El valor estimado de este artículo es de entre 80 mil a 100 mil dólares; sin embargo, podría alcanzar un valor superior por la relevancia del artículo, pues hasta ahora no se ha informado cuál es le valor inicial de este artículo el cual irá subiendo con base al interiores de los compradores. La subasta se llevará a cabo el próximo 17 y 18 de diciembre y, además de esta escoba, hay otros artículos de cintas de Hollywood que podían pasar a manos de coleccionistas.

Foto: Ilustrativa

Tal es el caso de un par de guantes de la marca Everlast y los cuales fueron utilizados por el actor Robert De Niro en la cinta Raging Bull o bien, dos vestidos de la actriz Marilyn Monroe, prendas que usó durante una sesión fotográfica creada por Milton Greene en 1955. Asimismo, furuga el robot original usado en la cinta ET y hasta el sofá que los cineastas vimos en la cinta Risky Business, el cual aparece en la escena del actor Tom Cruise donde baila en ropa interior.

Fuente: Tribuna