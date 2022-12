Ivana Knoll aparece junto a 'Caramelo' en el Mundial y arremete contra Argentina

Comparta este artículo

Lusail, Qatar.- La modelo croata Ivana Knoll, quien se ha vuelto viral por asistir a los partidos de su selección en la Copa del Mundo de Qatar 2022, apareció en las gradas del Estadio Lusail junto al popular aficionado mexicano 'Caramelo' con quien se tomó una fotografía mientras ella usaba un sombrero de charro con los colores y el nombre de Croacia; sin embargo esta vez no pudo seguir celebrando a su equipo.

Por otra parte, luego de terminar el partido no estuvo muy contenta con el resultado y aseguró sentirse triste por quedar eliminados, pero arremetió contra Argentina al considerar que sus rivales no eran tan buen equipo. "No creo que Argentina sea tan buen equipo, es por eso. No tuvimos un buen día sino un mal día, es todo", dijo Köll visiblemente triste en un video publicado por la cadena de televisión TUDN.

Te podría interesar Deportes Lionel Messi y Julián Álvarez guían a Argentina a la Final de Qatar 2022 tras vencer a Croacia

Créditos: Instagram @knolldoll

La aficionada también conocida como 'Miss Croacia' ha llamado la atención durante toda la Copa del Mundo por su manera tan atrevida de vestir para asistir a los estadios en donde apoya a la selección de Croacia, y es que su vestimenta desafía las normas morales tan estrictas de la sede mundialista lo que la ha puesto en el ojo de todo el país asiático y a veces no precisamente porque les llame la atención su belleza.

Hace poco circuló una fotografía de unos aficionados qataríes tomándole fotos mientras bajaba las escaleras de un estadio en una situación que al parecer tenia otras intenciones, pues un empresario dijo que lo hacían para denunciarla ante las leyes del país. “Solo para su información, no toman la foto porque ella les guste, sino porque no les gusta la forma en la que va vestida, de forma inadecuada para nuestra cultura. Lo puedes confirmar con cualquier qatarí. Es para denunciarla”, afirmó el empresario en palabras citadas por el medio TN

Créditos: Instagram @knolldoll

La también influencer croata, ya se había pronunciado con anterioridad contra la sede mundialista calificándola como la peor de la historia. Además, tampoco ha ocultado su rechazo a las normas morales del emirato, incluso ya declaró que no teme por ser detenida, pues asegura que no le hace daño a nadie por la forma en que se viste.

Fuente: Tribuna, Twitter @CarameloMX_, TUDN