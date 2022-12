Hombre se vuelve viral tras proponerle matrimonio a su novia en ¿el peor momento posible?

Comparta este artículo

Australia.- Es probable que una de las cosas que más amen los usuarios de Internet, son las propuestas de matrimonio. Sin importar si son fallidas o exitosas, este tipo de nicho contiene una gran cantidad de vistas y, normalmente, se convierten en tendencia ni bien ocurren. Tal y como ocurrió con una pareja en Australia donde, si bien, no fue fallida, el novio sí que se llevó fuertes críticas del público, luego de que el video se viralizara en redes sociales.

En el clip, recuperado en TikTok por la escritora Clementine Ford y viralizado en Facebook por ella misma, se aprecia a la joven, quien se encontraba vestida con su toga y birrete caminando por el escenario del auditorio de la Universidad La Trobe, cuando su novio sube al recinto, se hinca, muestra el anillo y recita: "Estoy aquí, quiero decirte algo. Te amo con todo mi corazón"; es entonces cuando la audiencia estalla en sonidos de admiración.

Sujeto le propone matrimonio a su novia

Como se mencionó anteriormente esto, en cualquier otro momento, podría tomarse como un acto romántico; sin embargo, el hombre decidió hacerlo justo en el momento en el que la chica se estaba graduando, lo que provocó la molestia de algunos de los presentes e incluso de Clementine, quien afirmó le habían robado su momento a recién titulada: "Deja de robarle sus momentos a las mujeres. No te pertenecen. No son tuyas para tenerlas. Ese su momento, se ha graduado. No sabemos en qué condiciones fue la universidad, no sabemos lo difícil que fue para ella, pero lo hizo sola (...) Le has quitado algo que nunca podrá recuperar".

A su vez, los internautas coincidieron la influencer de Facebook, quienes mencionaron: "Ahora su día será recordado para siempre como el día en que él le propuso matrimonio."; mientras que alguien más prestó su atención hacía los demás alumnos que en ese momento se estaban graduando, puesto la atención dejó de centrarse en ellos, ya que, el tema sería precisamente la 'romántica propuesta de matrimonio'.

Todo parece indicar que el odio que este acto recibió fue tal, que la propia Universidad, institución que se encargó de distribuir el video originalmente, decidió eliminar el clip y en su reemplazo añadió un comunicado en donde se disculpaban por haberse prestado a la propuesta: "Cometimos un error de juicio hoy. Nuestras ceremonias de graduación tienen que ver con celebrar los logros de los estudiantes y este evento restó valor a ese importante reconocimiento del éxito de nuestro estudiantes.".

