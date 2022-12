Fan lleva su amor por Belinda demasiado lejos y se tatúa una parte del cuerpo de la famosa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se dice que los artistas no serían nada sin sus fans y a la vez existen seguidores que adoran tanto a sus respectivos ídolos que llegan a hacer cosas impensables, únicamente para demostrar el gran amor que sienten hacía ellos, tal fue el caso de uno de los fanáticos de Belinda, quien se volvió viral después de tatuarse una parte del cuerpo de la famosa. Descubre cuál fue.

Desde Lupillo Rivera hasta Christian Nodal, han sido varias las parejas de la cantante de Boba niña nice, quienes decidieron tatuarse para demostrarle su amor a la cantante. Debido a ello, fue solo cuestión de tiempo para que los fanáticos de la jueza de La Voz México comenzarán a imitar esta conducta, tal fue el caso de un usuario de TikTok, identificado como @ochoacomunica, quien durante una convivencia con la actriz de Bienvenidos al Edén, le pidió que le pintara su mano con un plumón, a lo que ella accedió.

Pero, ¿dónde lo quieres?", preguntó ella, a lo que él respondió "Dónde tú quieras"

Belinda tatúa a uno de sus fans

Créditos: TikTok

Belinda lo cuestionó si quería la mano en donde estaba el corazón, a lo que él accedió; Finalmente, la famosa le dijo que si quería que le escribiera algo en el interior para que no se viera sencillo a lo que él le dijo bromeando: "Propiedad de Belinda, no lo que quieras... Belinda estuvo aquí". Por su parte, la actriz de Camaleones atinó a escribir: "Love Me" y concluyó con su autógrafo, y ahí concluyó el video de TikTok.

Si bien, cualquiera esperaría que hasta ahí llegarían las cosas, la realidad es que Ochoa Comunica decidió llevarlo todo hasta el siguiente nivel y subió otro clip a la plataforma de China, en donde se le puede ver acudir a un estudio de tatuajes en donde inmortalizaron la obra de Belinda. Cabe señalar que esta no es la primera vez que el tiktoker se tatúa algo referente a la cantante de Amor a Primera Vista.

Según sus publicaciones anteriores en la aplicación de videos cortos, anteriormente se tatúo los labios de Belinda, quien en una convivencia diferente a la anteriormente descrita, lo besó a la altura de la clavícula y, de igual manera, el hombre quiso dejar inmortalizado el momento con un tatuaje. Este tipo de acciones han llevado al creador de contenido a convertirse en un fan destacado de la famosa, al grado en el que su último video (el del tatuaje de la mano) tiene más de ocho mil reproducciones.

