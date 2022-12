Igualitos: Mujer pierde vuelo por pedirle FOTO a Adam Levine, pero resultó ser Miguel Layún

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunos días, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y ahora el de Monterrey se han vuelto tendencia en redes sociales debido a que las condiciones climáticas afectan las operaciones, motivo por el cual los pasajeros no pueden despegar o hasta aterrizar con base al itinerario; sin embargo, lo que ocurrió en el Aeropuerto de Guadalajara se 'robó' la atención de los internautas y es que nada tiene que ver con el clima o las aerolíneas, sino con la presencia de un famoso a quien un grupo de jóvenes le pidieron una foto, pue son todos los días mientras esperas tu viaje te topas a una celebridad.

En TikTok, una usuaria identificada como Vivi Sierra contó que mientras ella y sus amigas esperaban abordar su vuelo, las integrantes de su grupo corrieron muy emocionadas a pedirle una foto a un famoso, algo que a ella le llamó la atención y claro, no se quizo quedar atrás por lo que también acudió hasta la celebridad para compartir la instantánea; en teoría, pensó que se trataba del vocalista de la agrupación de pop Maroon 5, Adam Levine.

Cabe destacar que las amigas de la usuaria en cuestión le dejaron claro a la mujer que ellas sí sabían que se trataba de Miguel Layún, futbolista del Club América y por ello se acercaron hasta donde estaba para pedirle una foto; sin embargo, Vivi le envió la imagen a su pareja quien de inmediato le preguntó: "¿Qué hacen con Miguel Layún?", pregunta que a su vez la llevó a cuestionar a su novio con un: "¿No es Adam Levine?".

Captura de pantalla

El clip que ya es muy popular en esta red social también remarca que, con la finalidad de no dejar pasar la oportunidad de, aparentemente, tomarse foto con el intérprete de This Love, She Will be loved o Moves like Jagger, fueron las últimas en la fila para el abordaje y esto las llevó a que la aeronave despejara sin ellas, motivo por el cual tuvieron que esperar a buscar una solución pero la decepción fue más para la joven quien tenía en mente que se trataba del cantante estadounidense y no del futbolista.

Captura de pantalla

Layún responde

Al ser ya uno de los videos más virales de la plataforma, por supuesto que tuvo que llegar hasta el futbolista en cuestión, el cual dejó un comentario en la cuenta de la usuaria en donde se lee una disculpa, no tanto porque debido a su presencia en el aeropuerto de la perla tapatía la joven haya perdido el vuelo, sino porque no se trataba del cantante quien hasta hace algunas semanas estuvo envuelto en polémica por supuestas infidelidades.

"Hola Vivi, siento mucho no ser Adam Levine", escribió el futbolista.

La usuaria no solo se llevó una gran sorpresa por esta respuesta, sino que además le dejó claro que la anécdota fue mejor ya que ahora ella piensa que es mejor habérselo encontrado a él y no al vocalista Adam Levine, motivo por el cual Layún resaltó que fue agradable tomarse la foto y hasta envió saludos al resto del grupo quienes sí sabían que se trataba de él.

Captura de pantalla

