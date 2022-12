Mujer se vuelve viral tras grabar su despido; TikTok tunde a su exjefa por "insensible"

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Ser despedido nunca es fácil, sobre todo si tu jefe no tiene la delicadeza de darte la noticia con un poco de tacto, tal y como le ocurrió a una mujer, en Estados Unidos, quien grabó el momento exacto en el que su patrona le dio la 'despedida' de manera inesperada y sin ningún tipo de consideración. Tras ello, la nueva desempleada publicó el video en su cuenta oficial de TikTok, donde lo mayoría de internautas criticaron el proceder de la superior.

El video fue publicado por una usuaria de la aplicación china, identificada como @quartsizemasonjar, aunque en el clip se alcanza a escuchar que se refieren a ella como Ori. Según algunos informes, la jefa de la entonces trabajadora la citó para que tuvieran una reunión vía Zoom; sin embargo, la situación le pareció algo extrañar a la mujer, por lo que activó la cámara de su celular y comenzó a grabar.

Si bien en el video solo se puede apreciar su rostro, se sabe que la patrona no se encontraba sola, ya que, también estaba el licenciado de Recursos Humanos. Sin perder el tiempo, la superior comenzó a hablar: "Estoy aquí para informarle que hoy es su último día. Hemos determinado que este ya no es un rol crítico para la empresa ya estamos eliminando el puesto. Apreciamos mucho todo el trabajo que ha realizado durante su tiempo aquí".

Usuarios de TikTok tunden a la exjefa por su falta de tacto

En el video se puede ver que Ori está intentando reaccionar a la abrupta noticia, pero la gerente no le da tiempo para lograrlo, ya que, continuó su discurso informándole que, mientras se encontraban hablando, el equipo de sistemas dio de baja todas sus claves para que no pudiera volver a ingresar; finalmente, la mujer se despidió y cerró sesión para que la conversación se centrase entre el hombre de Recursos Humanos y Ori.

Tras ello, la ahora desempleada reaccionó y le dijo al hombre de RH que todo fue muy abrupto, por lo que él procedió a decirle que se tomara su tiempo para asimilar la noticia que acababa de recibir. Luego de esta situación, la mujer publicó el video en TikTok donde rápidamente se volvió viral; mientras que los comentarios criticando a su exjefa no se dejaron esperar, ya que, no fueron pocos quienes señalaron su fría manera de hacer las cosas. Actualmente, el video ya no se puede conseguir, debido a que la propia Ori lo eliminó luego de que se viralizara.

