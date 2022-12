De película: Mujer descubre que su novio le es infiel de la manera más inesperada posible

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace poco más de 30 años, los teléfonos celulares servían únicamente para realizar llamadas y con suerte para enviar algún mensaje; sin embargo, con el pasar del tiempo estos dispositivos de bolsillo fueron adquiriendo cada vez mayores características, como la cámara, misma que con el tiempo fue evolucionando; sin embargo, nada sorprendió más a los usuarios de TikTok, cuando una joven le dio un uso inesperado a su aparato.

En días recientes se volvió viral el video de la usuaria de TikTok @mamirostv, en donde narró que su novio salió de su hogar para enviar un mensaje, lo que le resultó extraño, por lo que salió a asomarse, para comenzar a grabar con su teléfono. A pesar de que su pareja se encontraba a una distancia considerable para que cualquier zoom pudiese captar el teléfono del sujeto, el de ella fue la excepción, ya que, logró capturar de manera definida lo que su novio y otra mujer se estaban escribiendo.

Posteriormente, la afectada sacó una fotografía de la pantalla de su pareja y se la envió por mensaje, si bien hasta este punto todo es bastante increíble, lo que realmente provocó que el clip se volviera viral fue la reacción del hombre, quien rápidamente giró la mirada hacía donde se encontraba su novia y comenzó a caminar hacía donde se encontraba ella. Hasta este punto concluye el video, por lo que se puede presumir que lo que ocurrió después fue una larga y tendida charla entre ambos.

Reacción del novio al ser descubierto

Créditos: TikTok

Para incrementar el dramatismo del momento, la afectada añadió un breve texto en donde dejó entrever que no tenía nada de inocente y que su novio no podría burlarse de ella "Por eso es que yo no creo en nadie; tiene rato allá. Él cree que sabe más que yo, pero no me conoce todavía". Cabe señalar que esta situación abrió en debate entre los seguidores de la chica, ya que, por un lado se encuentran quienes creen que la mujer invadió la privacidad de su pareja al revisarle su celular.

Pantalla del celular del novio de la supuesta afectada

Créditos: TikTok

Por otro lado, se encuentran las personas quienes creen que fue correcto que la joven terminara con la mentira de su novio y lo exhibiera en redes sociales. Otros más consideraron que el video había sido escenificado y que en realidad solo se trataba de una manera de atraer más seguidores para la supuesta afectada, pero en lo que todos estuvieron de acuerdo fue en tratar de averiguar la marca del celular de la protagonista del video.

Fuentes: Tribuna