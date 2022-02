De no creer: Monja roba 80 mil dólares para apostar en casinos de Las Vegas

California, Estados Unidos.- Una mujer octogenaria identificada como Mary Margaret Kreuper, fue condenada por las autoridades estadounidenses a 12 meses de prisión tras confirmarse que había desviado un total de 835 mil dólares a fin de usarlos en apuestas en casinos de Las Vegas y vacaciones de lujo en Lake Tahoe, un sitio turístico muy concurrido en la frontera entre California y Nevada.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Mundo Ella sueña con ser monja; la Iglesia no le permite ordenarse en un convento porque es trans

Lo curioso de este hecho es que la antes mencionada es religiosa y tomó los votos de pobreza hace más de seis décadas, por lo que el dinero que desvió y usó para llevar una vida de lujo fue el destinado a obras de caridad al centro de estudios primarios de Los Ángeles que dirigía.

"Sé que he pecado, que he violado la ley, no hay disculpas”, dijo la monja a las autoridades.