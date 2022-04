No faltaron: Lenny Kravitz visitó la CDMX y redes sociales se llenaron de MEMES

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde del miércoles 20 de abril, el cantante de rock Lenny Kravitz compartió en sus redes sociales una fotografía donde apareció posando en las calles de la Ciudad de México; sin embargo, no lo hizo con un escenario cultural o revelan de la capital, sino en lo que parece ser un mercado popular.

“1:52pm. Mexico City”, escribió.

La fotografía del cantante de 57 años de edad no pasó desapercibida por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum quien la replicó al tiempo de darle la bienvenida; sin embargo, los internautas echaron a volar su imaginación y creatividad y mostraron al intérprete de American Woman o Are you gonna go my Way? en otros escenarios de la capital, en especial los denominados tianguis o hasta el Metro.

“Bienvenido, Lenny Kravitz, a la Ciudad de México. #LaCiudadQueLoTieneTodo", escribió Sheinbaum.

Cabe destacar que el cantante solo hizo esa publicación; no obstante, circularon más fotografías donde se develó que se había dirigido a Mixcoac, un sitio que se caracteriza por tener tianguis con ropa americana, comida callejera y hasta perfumes de imitación.

Los mejores memes

Al momento, no se sabe si el cantante sigue en la capital mexicana o solo hizo una parada exprés para dirigirse a otro punto donde seguramente también sorprenderá a sus fanáticos.

