¡Revisa tu cambio! Joven descubre que billete de 50 pesos tenía a Juan Gabriel y no a Morelos

Ciudad de México.- El Banco de México (Banxico) ha cambiado la moneda actual por billetes con más herramientas de seguridad, mismas que permitirán a la ciudadanía evitar recibir billetes falsos y con ello, no dar un duro golpe a la economía; sin embargo, a pesar de ello, los criminales siguen poniendo en circulación monedas apócrifas, aunque hasta ahora ninguno con el rostro de Juan Gabriel.

En redes sociales, usuarios con mucha creatividad sustituyeron el rostro de José María Morelos y Pavón por el de Juan Gabriel, un ícono de la música mexicana y quien ha protagonizado varios memes; no obstante, esta imagen ya ha comenzado a circular en forma de billetes y con ello, los ciudadanos son más vulnerables a un fraude.

La víctima narra que, tras recibir el cambio, no tuvo la cautela de revisar los billetes que le entregaron, pues en apariencia todo estaba bien. Fue hasta que llegó a su domicilio cuando comenzó con el análisis y, aunque parecía estar todo en orden, una vez que le dio vuelta al billete de 50 pesos, el rostro de uno de los personajes más importantes de la historia de México no estaba, sino que era el intérprete de Yo no nací para amar.

“Todo por no revisar al momento. Según yo ahorita lo reviso y todo correcto: sus ventanillas, sus mariposas y cuando lo volteo… es Juan Gabriel!”, relató.

Recientemente, Banxico reveló que los billetes más falsificados son los e 50 pesos, aunque claro, cada una de las denominaciones circula de manera apócrifa en el mercado. Es por ello que con la ayuda de un video, la institución difundió las medidas para conocer cuando un billete sí tiene el valor que representa y cuando se trata de una forma de hacer fraude.

Fuente: TikTok, Banxico