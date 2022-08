Momento de terror: Turbina de un avión explota tras el despegue; pilotos aterrizan de emergencia

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Las redes sociales 'estallaron' la noche del martes 23 de agosto en contra de la aerolínea Viva Aerobús, pues los pasajeros del vuelo 518 experimentaron uno de los momentos más atemorizantes pues al momento de despegar y con ello partir con destino a Los Ángeles, California, una de las turbinas explotó, lo que provocó que se incendiara y con ello, tuvieran que volver a aterrizar de emergencia.

Este dramático momento se vivió en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla, ubicado en Guadalajara y, con base a los videos publicados por los internautas, se observa una bola de fuego en pleno vuelo, lo cual generó pánico entre algunos de los usuarios quienes fueron tranquilizados por los miembros de la tripulación ya que se indicó a la torre de control que tendrían que volver de emergencia.

Cabe destacar que algunos usuarios, quienes no estaban a bordo de dicho vuelo, reportaron que se escuchó un fuerte estallido en la Zona Metropolitana de la perla tapatía: sin embargo, fue hasta que el asunto se volvió tendencia que se supo no era un trueno o un cohete, sino que se trataba de la turbina derecha del avión la que estaba envuelta en llamas, lo cual reforzó los reclamos contra al aerolínea a quienes recriminaron no darle el mantenimiento adecuado a los aviones en especial cuando van a hacer vuelos tan largos como el que éste tenía programado.

Hasta ahora, la empresa considera de bajo costo, no ha emitido un tipo de sport referente a este incidente ocurrido pasadas las 22:00 horas; del mismo modo, los usuarios no saben si habrá algún tipo de indemnización por el tiempo que tuvieron que retrasar su arribo a la ciudad estadounidense, algo por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha insistido que hay ciertos beneficios que las empresas deben considerar en caso de cancelaciones, retrasos o incluso vuelos sobrevendidos.

Twitter @Profeco

Fuente: Tribuna