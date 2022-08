Mujer sufre ataque de pánico en teleférico Mexicable; usuarios comparten video en redes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Mexicable se inauguró en el 2016 como parte de una obra de infraestructura para dotar a la población del Estado de México de una opción segura de transporte público y a pesar de los años que ya lleva en funcionamiento, aún hay algunos escépticos sobre el uso de este transporte, para ejemplo una mujer que se hizo viral en redes sociales luego de que se compartiera un video en el que deja ver su ataque de pánico.

De acuerdo con las imágenes compartidas en las plataformas sociales, en una de las unidades del transporte Mexicable se ve a una mujer viviendo una verdadera angustia al viajar a bordo de este transporte público, a donde acudió por curiosidad para vivir la experiencia, sin embargo, todo salió al revés pues mientras unos disfrutan de la vista, la mujer no sabe ni dónde meterse en medio de su ataque de pánico.

En el material audiovisual se ve a unos niños dentro del transporte que disfrutan del viaje, mientras que los pasajeros más grandes charlan sobre la experiencia. De pronto, una mujer que iba sentada en medio del asiento comenzó a sentirse mal al darse cuenta de lo alejada que estaba del suelo. Su emoción aumentó hasta convertirse en un verdadero ataque de pánico, que le impidió respirar con normalidad.

Los pasajeros a bordo comenzaron a auxiliarla, unos le echaron aire con un abanico improvisado hecho con hojas de papel, mientras que otros intentaron distraerla para tranquilizarla: "¡Tranquila, no pasa nada! No la hubieran subido, pero no pasa nada, señora. El avión, así se siente en el avión", son sólo algunos de los comentarios que expresaron los usuarios en medio de la situación con la usuaria.

Al final del video, la mujer que presentó el ataque de pánico a bordo del Mexicable pudo calmarse, pero el susto de viajar a bordo de la unidad prevaleció. Cabe mencionar que las unidades del Mexicable tienen una capacidad para transportar a 10 pasajeros en cada viaje, además cuenta con más de 2 mil sensores que garantizan su correcto funcionamiento, lo que lo convierte en unos de los medios de trasporte más seguros del mundo.

La fase de construcción de la Línea 2 del Mexicable Tlalnepantla, que unirá al municipio con Ecatepec y con Indios Verdes, lleva un avance importante y aunque no hay una fecha fija para la apertura, las autoridades del Gobierno del Estado de México señalaron que actualmente se encuentran en las fase de pruebas de operación, por lo que su apertura estaría prevista para el segundo semestre de este 2022.

Fuente: Tribuna