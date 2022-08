¿La recuerdas? Reportan muerte de la repostera que se hizo viral tras entregar pastel fallido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En abril del presente año, un video se volvió viral debido a que los clientes de una mujer identificada como Marjorie Cantillo Romero, quien se ganaba la vida horneando y modelando pasteles, presuntamente entregó un diseño que en nada se parecía al que habían ordenado, el cual contaba con la figura de 'Mickey Mouse' hecho a base de fondant. En dicho material el denunciante mostró cuál era el pedido que originalmente se hizo y el que obtuvo, lo cual llevó a la mujer a ser blanco de críticas pues destacaron que si no podía hacer esa figura, mejor no ofreciera sus servicios.

"Miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Panadería 'Marce', que pudín tan horrible", dice el denunciante.

La mujer quien salió a defenderse, explicó que ella comenzaba a emprender en el ámbito de la pastelería y los artículos que entregaba los hacía en su hogar; sin embargo, al tener muchos pedidos justo cuando le pidieron el del personaje más famoso de Disney, su hija fue quien terminó modelando el pastel, ya que ella no se encontraba en su domicilio pues estaba haciendo otras entregas y para ellos era más importante cumplir con el cliente. Pese a todo argumento, las burlas no cesaron; no obstante, hubo personas que se ofrecieron a regalarle cursos para que continuara aprendiendo.

Aunque ya pasaron algunos meses desde este momento viral, la familia de Marjorie Cantillo Romero dio noticias sobre la mujer pero en esta ocasión no las esperadas ya que se dijo, perdió la vida el pasado 28 de agosto tras complicaciones por una cirugía, evento que se sumó a la depresión que ella encaraba pues luego del pastel viral, su casa fue atacada con piedras, reclamos y groserías por internautas que aún con la explicación, no la dejaron en paz.

"Mi mamá se cayó de unas escaleras en esa ocasión. Luego de ser víctima de burlas, sufrió estrés y depresión. Duró 20 días hospitalizada y falleció ayer –domingo-", informó una de sus hijas.

Marjorie Cantillo optó por cerrar sus redes sociales luego del asunto mediático que involucró el mencionado pastel; sin embargo, semanas después retomó sus plataformas para demostrar que obtenía reconocimientos por los cursos de modelado que recibía, evento que no dio por terminados los ataques que continuaron con el cuadro depresivo de la mujer que complicó su estadía en la clínica donde finalmente murió.

"Para esas personas que trataron de hacerme daño les dijo de los errores se aprende y no hay que hacerle el mal a tu prójimo, hoy pude ser yo mañana puedes ser tú. Dios me los bendiga, yo soy una guerrera de Dios", escribió posando con el pastel que la colocó en el ojo internacional.

