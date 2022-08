Excelente servicio: Policía de la CDMX pide 'ride' a motociclista para evitar asalto en la Benito Juárez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La capital del país es uno de los lugares que tiene muchas historias curiosas que contar, ya sea por personajes que se hacen virales, incidentes, problemas de movilidad y recientemente el apoyo de un ciudadano a un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que, debido al intenso tráfico, tuvo que pedir ayuda a un motociclista ya que era urgente llegar a un comercio que tenía reporte de asalto.

Fue mediante la plataforma TikTok que se compartió el momento exacto en que el uniformado pide auxilio al ciudadano, el cual contaba con una cámara en su casco, artículo que permitió disfrutar de este momento épico que internautas han comprado con alguna escena de película de acción o hasta de un videojuego al estilo Grand Theft Auto, pues sin pensarlo, el oficial sube a la parte trasera de la moto, le indica en dónde es el robo y al llegar, encara a los criminales, todo ante la vista del ciudadano que cumplió con su deber cívico.

Foto: captura de pantalla

El usuario incluso señaló que el uniformado estaba en plena persecución cuando él estaba pasando por calles de la alcaldía Benito Juárez, algo por lo que vio como una forma algo atinada musicalizar el momento con el tema Lluvia de balas del cantante Victor Cibrian, mismo que se ha hecho tendencia y por lo cual internautas han podido disfrutar de este acontecimiento sin precedentes en la capital.

Solo bastaron unos minutos para que el policía le indicara al biker a dónde dirigirse y tras ello dónde estacionarse; una vez en el lugar que parece ser una tintorería, el elemento de la SSC desciende a toda prisa y sale con el presunto criminal; no obstante, el clip ya no permite saber qué sucedió después pero al parecer, la combinación del actuar del oficial más la disposición del motociclista hicieron que el asaltante no se saliera con la suya.

"Muy buena acción en apoyar, así como hay uniformados pésimos, también hay uniformados que en la batalla queman hasta el último cartucho", destacó un internauta en dicho video.

Foto: captura de pantalla

Click para ver el video.

Fuente: Tribuna