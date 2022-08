No solo son mascotas: Perro va diario al Metro La Raza; espera a su dueña muerta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las redes sociales siempre tienen algo relevante que ofrecer, ya sean historias de éxito, denuncias ciudadanas y lo que no puede faltar son fotos de perros y gatos adorables; no obstante, recientemente se difundió la fotografía de un perro que espera impaciente en una de las entradas de la estación del Metro La Raza, ubicada en la Ciudad de México, instantánea que ha llamado la atención pues parece estar a la espera de una persona.

Cabe destacar que al haber llegado a las plataformas digitales, internautas de inmediato recordaron la historia de 'Hachiko' o 'Hachi', un perro de raza akita que tiene una estatua en las inmediaciones de la estación Shibuya de Tokio en Japón y el motivo por el cual el can se hizo popular es porque murió a la espera de su dueño a quien siempre buscaba en dicho sitio, algo por lo que incluso Hollywood hizo una cinta llamada Siempre a tu lado y la cual fue protagonizada por el actor Richard Gere, filme que cada que un usuario la ve, no puede evitar contener el llanto.

Aunque no hay detalles sobre este singular 'perrito chilango', se cree que está esperando a su dueña, una mujer que murió a causa de una enfermedad no revelada y, al no estar consciente sobre el deceso, la fiel mascota acude a buscarla todos los días, algo que ha llamado la atención de los locatarios que se encuentran en las inmediaciones de la estación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro quienes tomaron la fotografía que ya le ha dado la vuelta a todo Internet.

Algunos de los usuarios de este sistema de transporte resaltaron que el can no espera a una mujer muerta, sino que fue abandonado a propósito en este lugar y, al no saber cómo retornar a su domicilio, espera a que alguien vaya por él, teoría que también ha causado conmoción pues de acuerdo con la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE), en nuestro país hay 28 millones de perros, de los cuales el 70% vive en las calles, ya sea por haber nacido en la vía pública o simplemente porque fueron abandonados a su suerte.

Al estilo de Japón, en la Ciudad de México se colocó un monumento al perro callejero, el cual la Asociación Civil Milagros Caninos decidió colocar en 2008 al sur de la capital con el objetivo de hacer visibles a estos seres que deambulan por las calles en busca de agua o alimento, algo por lo que se ha pedido a la ciudadanía ser dueños responsables en caso de tener una mascota en casa, al tiempo de promover la adopción, pues solo con estas medidas se disminuirá la cifra de perros en abandono que se encuentran en el país.

