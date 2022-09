Con un divertido VIDEO, 'Dr. Simi' da respuesta a Café Tacvba que no recibió bien un peluche

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lanzar un peluche del 'Dr. Simi' en cada concierto que se realiza en México se ha vuelto una actividad muy popular, pues sin importar qué artista esté sobre el escenario, este peculiar artículo llega hasta las manos del artista quien en ocasiones lo recibe lleno de alegría; no obstante, no sucedió así con Café Tacvba quienes en medio de una gira por Europa, manifestaron no ser seguidores de este personaje y menos de la cadena de farmacias que representa, acto por el cual le arrancaron la cabeza al muñeco que recibieron y con ello, se llenaron de críticas en redes sociales.

"El detalle es muy bonito pero la verdad es que odio al Dr. Simi, perdón eh, pero muchas gracias, muchas gracias", fueron las palabras de Rubén Albarrán antes de destrozar el peluche y con ello, volverse blanco de criticas en redes sociales y hasta en algunos espacios televisivos donde su reacción fue muy comentada, ya que hay artistas que esperan recibir algunos mientras deleitan a su público.

Aunque algunos internautas celebraron que el intérprete de La Locomotora, Las Flores o Eres destrozara este articulo y la noticia fuera ésta y no que una agrupación mexicana estaba abarrotando recintos en el 'Viejo Continente', otros lamentaron que esa fuera la forma en que respondió al cariño del público quienes hasta el otro lado del mundo habían llevado un peluche de estos para manifestar admiración; sin embargo, la mejor respuesta la dio el personaje como tal a través de la plataforma TikTok, misma donde celebró el trabajo de quienes se dedican a la fábrica de estos artículos.

"Esa noche que la chilanga banda me aventó al escenario, me trataron mal. Pero una mañana me dejé caer con mis amigos de CINIA y me dejaron como nuevo", destaca el video que ya se ha hecho viral.

En las plataformas digitales, ha trascendido que la empresa de nombre CINIA y con sede en Puebla, es la encargada de fabricar estos artículos, la cual cuenta con el 90% de su plantilla con empleados que sufren algún tipo de discapacidad, algo por lo que en el video donde se le da réplica a la banda, aparecen algunos de los trabajadores mostrando el paso a paso de la realización de estos peluches que además de ser populares en los eventos en vivo, lo son ya en algunas casas y hasta oficinas de todo el país.

