Se rindió: VIDEO de una 'abuelita' negándose a salir durante el sismo conquista las redes sociales

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- La tarde del pasado lunes 19 de septiembre, un sismo de magnitud 7.7 on epicentro en Michoacán sorprendió a gran parte de la ciudadanía, no solo a los residentes de esta entidad sino que además el movimiento se percibió en lugares como Colima, Ciudad de México y Jalisco, donde una mujer de la tercera edad sorprendió a todos con su reacción pues en lugar de atender la indicación de quienes la acompañaban, al parecer se rindió ante este fenómeno natural.

Cabe destacar que minutos antes de este evento, se había llevado a cabo un mega simulacro donde se pidió a los mexicanos hacer de cuenta que un terremoto de magnitud 8.1 estaba sucediendo, por lo que muchos abandonaron casas, oficinas y recintos educativos pues así lo marca el protocolo de seguridad; sin embargo, al realmente suceder este seísmo, la 'abuelita' se hizo viral pues se negaba a dejar su casa; no obstante las palabras que usó fueron las que causaron risa a quienes ya han visto su reacción.

En este video que se compartió a través de la plataforma TikTok y que dicho sea de paso, ya se ha replicado en otras plataformas, se observa una alberca desbordarse. Mientras la intensidad del sismo comienza a subir, los habitantes de este domicilio ubicado en Jalisco, comienzan a alarmarse y buscar la forma de salir; sin embargo, con ellos está una mujer de la tercera edad a quien le piden pararse para acompañarlos.

Acto seguido, la mujer se niega y hasta se observa cómo la jalan, pues hay poco tiempo para ponerse a salvo. Al notar que no podría conseguir salir de la habitación, le dice a quienes la cuidan: "Déjenme, ya me morí" y tras ello, se tira más al suelo, com si se hubiera dado por vencida. Aunque todo estaba ocurriendo en medio de una emergencia, se escuchan risas pues la mujer no parecía estar asustada, sino resignada.

Foto: captura de pantalla

Este video, de inmediato se convirtió en el favorito de los internautas quienes aseguraron que la mujer, a quien sacan a rastras, nos representa a muchos en eventos cotidianos, por lo que hasta ahora, se ha convertido en una de las mejores reacciones de este evento que, desafortunadamente dejó más de tres mil viviendas afectadas en Michoacán, dos decesos en Colima y una gran cantidad de crisis nerviosa por parte de aquellos que experimentaron un sismo en el marco de la conmemoración de los sucedidos en 1985 y 2017.

Fuente: Tribuna