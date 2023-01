Tildan a Shakira de 'ardida' y 'machista' tras canción con BZRP; pese a ello, MEMES no faltan

Ciudad de México.- Desde el pasado martes 10 de enero las redes sociales reaccionaron al anuncio en torno al lanzamiento que la cantante colombiana Shakira estaba preparando con el productor argentino Bizarrap (BZRP) quien ya se ha hecho famoso por las denominadas Music Sessions, las cuales hace desde el estudio casero que tiene en Buenos Aires pero donde han salido temas bastante virales como es actualmente el caso.

Pese a que se había filtrado un adelanto de este tema que es claramente un ataque a Gerard Piqué, expareja de la intérprete de Ojos Así, Antología o Suerte, finalmente llegó la hora en la que se estrenó de manera oficial en la plataforma digital YouTube, espacio donde a 14 horas de su estreno, el tema suma más de 28 millones de reproducciones y claro, las reacciones en diversas plataformas son de lo que muchos hablan.

Una de las principales críticas que Shakira recibió fue que con la letra de este tema, se inspiró en la cantante mexicana Paquita la del Barrio, quien se ha caracterizado por hacer temas con mucho desprecio para el género masculino; sin embargo, también hubo aquellos internautas que aseguraron que tanto la originaria de Barranquilla como Taylor Swift, Beyonce y Adele, han sabido monetizar las rupturas amorosas en lugar de quedarse a llorar.

Cabe destacar que las cantantes antes mencionadas también se han colocado en las principales tendencias tras el lanzamiento de la sesión número 53 del productor argentino; no obstante, uno de los calificativos que también se ha 'robado' la atención de las redes es el de "ardida", como otros internautas han calificado a Shakira quien se sabe, está por mudarse a Miami en compañía de sus hijos mientras que el exjugador del FC Barcelona se quedará en la que fue su mansión al lado de la joven Clara Chía de 23 años de edad y actual novia del catalán.

El tema que además hace referencia a la actual pareja del exjugador fue motivo para que activistas a la vez reaccionaran a la letra de la canción porque si bien se sabía que la relación de 12 años con Gerard Piqué había llegado a su fin, Noor Ammar Lamarty, quien se ha colocado como una de las activistas más famosas criticó a la colombiana por haber expuesto a la joven en cuestión, razón que la llevó a hacer referencia al machismo y que Shak hacía uso de él.

"Shakira se cosifica y cosifica denigrando a la nueva pareja de su ex bajo la frase de 'cambiar un Rolex por un Casio'. Somos humanas no objetos. No hay nada de empoderante en usar el morbo para ser ruin y machista con otra mujer porque ocupa tu lugar. Hay que saber irse".