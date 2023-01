De película: 'Abuelita' pierde la memoria, pero su esposo no se rinde y la conquista a diario

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- El tema de la pérdida de memoria entre dos amantes es un recurso narrativo que se ha implementado en más de una ocasión en las películas románticas, tal como fue el caso de Cómo si fuera la primera vez, Votos de amor o Diario de una pasión, estas tres cintas tienen en común que, por alguna u otra razón, la protagonista pierde la memoria, por lo que su amado se encarga de enamorarla una y otra vez.

Si bien, dicha temática puede sonar romántica, puede resultar un tanto dolorosa para los enamorados, hecho al que se enfrentan una pareja de 'abuelitos' en algún lugar de Argentina, desde donde una jovencita publicó un video a través de su cuenta de TikTok, en donde se puede ver a su 'abuelito', de 86 años, peinándose para encontrarse con su esposa, de 82, quien padece una enfermedad no especificada que hizo que se olvidará de la relación que tenía con él, pero aún así sigue recordando su rostro.

De acuerdo con la descripción que aparece en el video, la pareja de esposos llevan 59 años de casados, pero 15 años atrás, la mujer comenzó a manifestar signos del padecimiento anteriormente mencionado. Si bien, esto podría resultar complicado para cualquier relación, el hombre decidió no darse por vencido, por lo que diariamente se presenta con la que alguna vez fue su esposa, para preguntarle si es que se acuerda de él, en caso de recibir una respuesta afirmativa le pide permiso para darle un beso.

La nieta de ambos escribió en TikTok: "Ésta es su rutina de todos los días, sin falta. Estamos convencidos que es lo que la mantiene acá, con nosotros. Si me preguntas qué es el amor, te digo 'mira a mis abuelos'. Esa mirada que dice todo sin la necesidad de decir nada". En el clip se puede ver al hombre, quien cariñosamente le canta una canción a su esposa y luego de ello le hace una propuesta indecorosa, lo que causa la risa de la mujer, quien no deja de mirarlo.

Como era de esperarse, en un mundo que se encuentra lleno de malas noticias, este video, en el que el amor de una parejita de 'abuelitos' se sobrepone ante todo, se viralizó rápidamente, ya que, en la actualidad cuenta con más de 11.7 millones de reproducciones, además de 2.2 millones de likes. Mientras que los comentarios como: "Me rompí", "La mirada nunca miente", Dios, sino me mandas algo así, no quiero nada", llenaron la publicación rápidamente.

