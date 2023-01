FOTO: Tras hallar a su novio en estado de ebriedad, una mujer decide hacer lo impensable

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Existe una creencia popular que indica que las mujeres rechazan en automático a sus parejas cuando se encuentran en estado de ebriedad; sin embargo, en días recientes un video de TikTok demostró todo lo contrario, ya que, una joven fue captada mientras intentaba cargar a su novio, cuyo nivel de alcohol era tal que ni siquiera se podía mantener de pie, por lo que la jovencita hizo lo impensable.

Todo ocurrió en un lugar desconocido de México, cuando una chica notó que su novio estaba inconsciente, por lo que intentó llevarlo mientras dejaba que su brazo se apoyara en los hombros de ella, pero esto no funcionó, por lo que tuvo que proceder a cargarlo de 'caballito'. Como era de esperarse, esto provocó que todos los presentes observaran de manera minuciosa a la joven enamorada, pero ella continúo con su labor.

Si bien, lo hasta momento descrito podría resultar un tanto estresante, la realidad es que la pareja no contó con que alguna de las tantas personas que la estaba observando hubo alguien decidió guardar el momento para la posteridad, por lo que sacó su teléfono celular y comenzó a grabar el jocoso momento y, por si no fuera poco, subió el video a TikTok, una de las redes sociales que es conocida por la gran velocidad en que se viraliza el contenido.

Esta situación hizo que muchas personas comenzaran a reaccionar con comentarios como: "Si no encuentro un amor igual, pues no quiero nada", "Ay no, al mío no lo aguanto, me quedo él", entre otros muchos otros mensajes. Como era de esperarse, el video se hizo viral rápidamente, incluso superó los cuatro millones visitas en cuestión de días. Cabe señalar que no todo fue aprobación para la parejita de enamorados.

Como se mencionó anteriormente, si bien hubo algunas personas que apoyaron este amor e incluso demostraron la envidia que sentía la jovencita por su novio, también hubo quienes cuestionaron el actuar de la mujer, debido a que algunos afirmaron que no se "degradarían" al punto de auxiliar a una pareja ebria e incluso le aconsejaron que abandonara a su chico en caso de que lo volviera a hacer.

