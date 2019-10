AMLO se vuelve viral en redes sociales tras bromear con el iPhone y la SCJN

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, se volvió viral en redes sociales, debido a la broma que hizo con respecto al iPhone y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La mañana de este lunes, en su conferencia diaria, al mandatario se le cuestionó sobre los rumores de que el Poder Ejecutivo intenta apoderarse del Poder Judicial y de la SCJN, lo que negó rotundamente al mencionar que antes existía una línea directa llamada telefono rojo, en la cual los presidentes emitían órdenes que se acataban de manera directa, pero aseguró que ya no se utiliza.

Pues a lo mejor existe, pero yo no lo he usado. Fíjense que existe la red y tengo mi iPhone 21. No la uso", manifestó el tabasqueño.