"Abuelo ven y sálvame": James, de 5 años, antes de morir en un incendio

Redding, California.- Emily y James Roberts, de 4 y 5 años respectivamente, se vieron sorprendidos por las llamas en Redding, en el norte de California. Antes de fallecer, lograron llamar a su bisabuelo y esposo de Melody Bledsoe, quien también murió con ellos luego de taparlos con una manta húmeda tratando de protegerlos.

Melody Bledsoe trató desesperadamente de salvar la vida de sus dos bisnietos, pero no pudo y finalmente murieron los tres. La mujer, de 70 años, se vio sorprendida en su casa de Redding, en el norte de California, cuando las llamas del incendio Carr arrasaron su vivienda.

Desde el jueves, sus familiares y amigos habían tratado por todos los medios de encontrarlos. Pero el sábado en la tarde se confirmó que habían fallecido en el domicilio cuando las llamas los sorprendieron en su hogar.

Bledsoe "hizo todo lo posible para salvarlos" e intentó salvar la vida de los niños, Emily y James Roberts, de 4 y 5 años respectivamente, envolviéndolos "en una manta mojada", según contó su nieta Amanda Woodley en un post en Facebook.

"Mi corazón está partido y no puedo creer que esto esté pasando. Sigo continuamente viendo sus caras bellas. Han sido unos días muy duros", indicó.

Su muerte sorprendió también a Ed Bledsoe, esposo de Melody y bisabuelo de los dos niños. Poco antes de que fallecieran, recibió una llamada de teléfono en la que le pidieron que volviera y los ayudara. El hombre había salido 15 minutos antes para ir al doctor, según él mismo dijo a CNN.

"Les dije 'Ya voy de vuelta'. Dejé todo lo que estaba haciendo y me fui", afirmó entre sollozos. Ed sostuvo que las autoridades no les habían advertido de que debían evacuar la zona debido a las llamas del incendio.

Cuando trató de dar la vuelta con su auto, no pudo seguir por la ruta que normalmente toma. El tráfico hizo que abandonara el carro y tratara de llegar a su casa a pie. Pero nunca pudo: las llamas se lo impidieron.

"Pero aun así traté de llegar, pero vinieron y me pararon (las autoridades) y no me dejaron seguir", explicó.

En esos últimos minutos, antes de que sus familiares fallecieran, consiguió hablar con ellos una última vez. "Él (su nieto) no hacía nada más que repetir: 'Abuelo, ven y sálvame. El fuego está en la puerta de atrás'. Yo le dije 'Ya estoy cerca'". Según confesó, su nieto estuvo hablando hasta que murió por las llamas.

Su esposa y su otra nieta también consiguieron hablar con él. "Abuelo, te quiero, te quiero, abuelo", repitió en numerosas ocasiones la joven Emily.

Finalmente, el teléfono se cortó y, pese a que trató de llamarlos nuevamente, nunca tuvo respuesta.