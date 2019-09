Aczino vence a MKS en un batallón en la primera fecha de FMS Internacional

Valencia, España.- Tras un batallón, el freestyler mexicano, Aczino, venció al argentino MKS en la primera jornada de la FMS Internacional en Valencia, España, de esa manera el azteca aseguró su lugar en la siguiente fase del torneo.

Sin duda, la batalla entre Aczino y MKS fue una de las mejores de la noche, además, en los otros duelos el español Bnet derrotó al chileno Stigma. Por su parte, el también mexicano Rapder logró vencer a Nitro.

Por último, el argentino Papo pasó por encima de su rival Errecé. La segunda fecha del torneo se realizará en próximo sábado en Argentina y se verán los enfrentamientos son: Dtoke vs. Skone, Teorema vs. Zticma, Chuty vs. Acertijo y Jony Beltrán vs. Cacha.