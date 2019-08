Adolescente derriba el muro de un colegio con el auto de su padre

Marbella, Málaga.- La tarde del pasado miércoles 21 de agosto, en Marbella, Málaga, se suscitó un accidente en el cual un menor de trece años de edad, derribó el muro de un colegio.

La peligrosa situación se presentó después de que el padre del menor se bajara del vehículo, dejando a su hijo adentro con el motor del auto encendido pero con el freno puesto, luego de eso el adolescente decide colocarse en el asiento del conductor y así es como inicia la contingencia.

El chico no pensó en la peligrosidad de sus actos y decidió poner en marcha el vehículo derribando uno de los muros del colegio Laude San Pedro Internacional College, quedando estacionado en el patio de la academia.

Yo he tenido que salir corriendo, si no, me pilla", "No se le puede dejar a los críos el coche", contó uno de los hombres que pasaban por allí.