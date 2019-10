'Angelina Jolie zombie' se lamenta de sus cirugías: "Estaría en un lugar mejor"

Ciudad de México.- En una reciente entrevista de Sahar Tabar, mejor conocida como 'Angelina Jolie zombie', la mujer reveló estar sumamente errepentida de todas las cirugías a las que se sometió.

Tabar reconoció que su madre le advertido que no cambiara su apariencia solamente para obtener popularidad en Internet, hecho del que ahora se lamenta.

La vulgaridad en las redes sociales recibe muchos 'clics' y estoy segura que si no hubiera seguido este camino, podría haber estado en un lugar mejor en este momento. Mi madre me decía que parara, pero no hice caso", dijo Tabar.