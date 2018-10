Así es la vida de la mujer que colgó los hábitos por el sexo detrás de cámara

Ciudad de México.- La colombiana Yudy Pineda es una modelo webcam exitosa que encontró una nueva forma de vida, luego de probar suerte bajo los hábitos religiosos.



La mujer de 28 años contó en entrevista a Caracol Televisión que cuando tenía 10 años entró a un convento, donde permaneció ocho años, pues quería ser monja, sin embargo, el amor la sorprendió y se enamoró del hombre que les daba catequesis, por lo que tuvo que abandonar el camino religioso.

Hablé con la hermana y le dije que no era correcto lo que estaba haciendo, me había enamorado, y me salí del convento", platicó.

Le recomendaron ser modelo webcam, Yudy se acercó a gente que llevaba años en este negocio y decidió probar suerte; ahora, le va muy bien y lo que gana es suficiente para mantener a sus dos hijos.



De acuerdo a Radio Caracol, la modelo trabaja cerca de 40 horas cada quince días, haciendo transmisiones a través de internet desnuda usando vibradores, bailando y modelando. A pesar de este cambio de vida, no se ha desprendido del todo de su vida religiosa, y asegura que se mantiene cerca de Dios.

Primero me sentía mal, pero, la verdad, ya no. Me siento súper bien cuando voy a la iglesia. Siento mucha paz, mucha tranquilidad cuando estoy allá. Cuando entro, trato de entrar lo más decente que pueda, y no falto los viernes al grupo de oración, los sábados de vigilia y los domingos a la misa", finalizó.