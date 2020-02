¡Aterrador! Roban fotos de modelo y se hacen pasar por ella en Tinder y redes

Londres, Inglaterra.- Diana Sirokai, una modelo de talla grande originaria de Hungría, denunció que maliciosas personas detrás de sitios web para adultos, perfiles de redes sociales y aplicaciones de citas están utilizando sus imágenes de Instagram para hacerse pasar por ella, engañando a usuarios que incluso tienen la ilusión de estar iniciando una relación amorosa con ella.

La joven de 23 años, quien modela prendas de lencería, relató haber notado una alarmante tendencia en cuanto a los embaucadores que usan sus fotos en servicios como Tinder, algo que indica sucede de forma "constante".

En un detalle que resulta aterrador, Sirokai dijo que incluso embaucadoras le han pedido que se tome fotografías comprometedoras para seguir adelante con sus estafas, y algunos internautas víctimas de los engaños la detienen en la calle para hablar con ella, asegurándole que han estado mensajeando.

Esto ha estado sucediendo desde que tuve 50 mil seguidores, han sido tres años de personas que no paran de usar mis fotos para engañar", dijo la modelo a Fabulous Digital.

Diana expuso que sus imágenes han sido utilizadas en aplicaciones para citas como Tinder, Badoo y Plenty of Fish, y también se han creado falsos perfiles de Twitter, Instagram y Facebook con su imagen pero bajo otros nombres.

Esto pasa todo el tiempo, no para. Estoy segura de que no soy la única, veo a otras Instagramers que publican sobre eso. Algunos sitios para adultos incluso usan mis fotos y mi nombre para anunciarse, pese a que no soy la de los videos", agregó Diana Sirokai.