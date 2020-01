Australia: Con envío de 'nudes', modelo recauda dinero para combatir incendios

Estados Unidos.- Una joven modelo ha enfrentado el cierre de su cuenta de Instagram, el "repudio" de su familia y el acoso de internautas al recaudar dinero para organizaciones que brindan apoyo en medio de los devastadores incendios en varios estados de Australia.

El sábado, la instagramer Kaylen Ward publicó en Twitter que enviaría fotografías de ella desnuda a todas las personas que hicieran donaciones desde 10 dólares a recaudaciones de fondos para combatir los incendios.

La oferta se ha traducido en miles de dólares recaudados, ya que una gran cantidad de internautas le han enviado los comprobantes de las donaciones que han hecho a organizaciones como el Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur y la Cruz Roja.

En menos de un día, Kaylen había recaudado más de 256 mil dólares, con personas que hicieron donaciones de hasta 5 mil dólares.

El precio de la exitosa recaudación ha sido alto para la joven modelo, quien habló en un tuit sobre lo que ha tenido que enfrentar desde que comenzó su iniciativa, tales como el hecho de que su cuenta de Instagram fue cerrada por violar los lineamientos del sitio.

Desde entonces Kaylen se ha puesto el nombre The Naked Philanthropist (La filántropa desnuda) en redes sociales, un esfuerzo que asegura vale la pena por "salvar a los koalas".

Mi Instagram ha sido desactivado, mi familia me ha rechazado y el chico que me gusta no me hablará todo debido a ese tuit. Pero que se jo... Salven a los koalas", escribió la modelo en Twitter.