Autoridades bajan de avión a mujer ebria que escupió a una niña de 3 años

Florida.- En un caso que ha causado gran molestia e indignación en internautas, una mujer de 32 años en estado de ebriedad escupió a una niña de tres años porque no quería que viajara en el asiento junto a ella en el vuelo que se dirigía desde Florida a Las Vegas.

Según reportó el medio británico Mirror, Valerie González, quien había estado bebiendo alcohol durante todo el día, fue bajada del avión y después detenida.

De acuerdo con autoridades, la mujer llegó a expresar:

No me voy a sentar junto a una jo*** niña de tres años de edad, he bebido todo el día”.