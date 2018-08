Barbero le juega una broma a un pequeño de diez años

Florida, EU.- Un barbero de Florida, en EU, hizo una broma de venganza a un niño de 10 años, esto con el consentimiento de hacerlo, pues el menor antes le había jugado una pequeña broma con una cucaracha falsa.

“Me asusté mucho porque temprano ese mismo día había una cucaracha de verdad en nuestro baño. Le dije a Vito que se atenuara a las consecuencias pero él me respondió que no tenía miedo y que ya era lo suficientemente mayor como para no llorar”, reveló Sannicandro, de 43 años.

Después de obtener la autorización de los padres del pequeño bromista, Sannicandro estaba decidido a hacerle pagar por el susto que le dio. En el video viral de tres minutos, que acumula miles de reproducciones en Faacebook, YouTube y otras redes sociales, se ve al barbero cortándole el cabello al pequeño con una rasuradora eléctrica.

Recordándole en más de una ocasión que tuviera cuidado de no moverse, ya que su rasuradora “estaba muy afilada”, Sannicandro simuló haberle cortado la oreja derecha al joven. Después de colocar una tolla de papel sobre el corte para detener la hemorragia, el niño preguntó si estaba sangrando, a lo que el barbero le dijo nerviosamente, “un poco”.

“Creo que tenemos que llamar a una ambulancia”, añadió Sannicandro. “Nunca me ha pasado algo como esto antes, no sé qué hacer”, continuó el protagonista del video viral cuando dejó caer la oreja falsa llena de sangre del niño mientras este empezó a preguntar por su mamá. “¿Esa es mi oreja?”, dijo el menor al borde de las lágrimas.

Después de acudir al llamado de su hijo, la madre del pequeño preguntó qué había pasado pero Sannicandro, entre risas, reveló que todo se trataba de una broma. “Hey, ¿recuerdas esa broma de la cucaracha por la que dijiste que no te iba a hacer llorar? No te pasó nada”, respondió el barbero, descubriendo la verdadera oreja intacta del niño.

Si bien el niño precisó que no había llorado y que solo temblaba por la fuerte impresión, el video viral en Facebook, YouTube y otras redes sociales desató comentarios divididos entre sus usuarios: algunos alabaron al barbero por su original sentido del humor mientras otros lo criticaron por exponer a un menor a una experiencia tan sangrienta.

Sin embargo, Sannicandro defendió su accionar diciéndole que por lo general no le hubiera hecho eso a nadie pero Vito es alguien especial, ya que le corta el cabello desde que era un bebé y además, tenía el consentimiento de sus padres para llevar a cabo la broma que se convirtió en tendencia en redes sociales.