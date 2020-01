¡Brutal pelea dentro de restaurante!, pero hombre decide terminar su comida

Portsmouth, Inglaterra.- Cada vez más videos de momentos peculiares aparecen en redes sociales, este fue el caso de un hombre de 52 años llamado Chris Hill, quien se encontraba sentado en un restaurante de comida rápida, cuando de pronto una pelea comienza a escasos metros cerca suyo.

Lo que ha causado que este momento se viralice y haya sido vista por más de 21 millones de internautas, es que Hill se encuentre tan tranquilo mientras una pelea acontece a su alrededor.

Wow fight In kens kebab pic.twitter.com/WcvGgE2kqY — Beth Deakin✨ (@xbethdeakin) 11 de enero de 2020

El medio especializado The Daily Mail, contactó con Chris y este mencionó que planeaba moverse de su lugar, pero no pudo porque estaba disfrutando de su comida, e hizo incapié en que las papas no estaban muy sabrosas.

Esto ha traído como fruto una gran cantidad de memes en diversas redes sociales que aluden a este momento.