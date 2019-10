Cafetería despide a empleada que reveló 'secreto' detrás de su comida congelada

Estados Unidos.- Una joven que trabajaba para una sucursal de la cadena de panaderías y cafeterías Panera Bread aseguró que fue despedida luego de grabar y publicar un video para Tik Tok sobre cómo se cocinan los macarrones con queso del restaurante, dejando así en evidencia que antes de servirlos los mantienen congelados.

La mujer, llamada Brianna, aparece en el clip tomando una bolsa de macarrones con queso congelada, metiéndola en agua hirviendo, luego sacándola y cortándola con unas tijeras para sacar la pasta.

Finalmente, la exempleada del restaurante deposita el alimento en un plato que será llevado a un comensal y luego sonríe a la cámara levantando el pulgar.

El video de Tik Tok pronto se volvió viral, y algunos internautas hicieron llegar sus críticas sobre la preparación detrás de los alimentos "supuestamente limpios" de Panera Bread.

Sin embargo, otros internautas mostraron no sentirse molestos por la revelación de Brianna e insistieron que de todas formas las personas consumen y gustan del producto.

El restaurante reaccionó al video diciendo que congelan su sopa y macarrones con queso para "evitar usar ciertos conservadores que no van con sus estándares de limpieza".

De acuerdo con reportes, Brianna publicó varios videos después de su viral post de Tik Tok, haciendo frente a las críticas y defendiendo las políticas de Panera Bread.

No hay ninguna razón para no comerlo. La mayoría de las tiendas tienen comida congelada... y de todas formas la comen", expuso Brianna en un clip, mientras que en otro dijo entre lágrimas que no quería perder su trabajo.