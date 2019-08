Canción de Metallica ahuyenta a puma que trataba de atacar a mujer en Canadá

Vancouver, Canadá.- El pasado 23 de julio una mujer estuvo a punto de ser atacada por un feroz puma pero gracias a una canción de Metallica pudo ahuyentar al animal.

Se trata de Dee Gallant, de 45 años, quien paseaba al lado de su perro en un bosque de Vancouver, pero comenzaron a ser asechados por el felino.

El puma comenzó a acercarse mientras Dee trataba de ahuyentarlo con gritos y movimientos, pero todo era en vano.

Ella misma grabó un video en el que se observa al puma viéndolos fijamente desde una distancia realmente corta.

La mujer trató de ahuyentarlo con la canción Don’t Tread On Me (No me pisotees) y realmente lo consiguió.

Pensé que (la canción) era perfecta porque daba el mensaje que quería enviar, y es una canción que suena realmente intimidante”, explicó.