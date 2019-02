Cazador paga miles de dólares para matar una cabra en peligro de extinción

Washington, EU.- Bryan Kinsel Harlan, del Estado de Texas, Estados Unidos, provocó una indignación global tras asesinar a una cabra montés que se encuentra en peligro de extinción.

La especie Astor Markhor, conocida también como 'cabra cuernos de bengala', es considerada el animal nacional de Pakistán y se encuentra amenazada. Por ello, el Gobierno de ese país sólo permite el sacrificio de 12 ejemplares por temporada de caza.

Para participar en la cacería, Kinsel Harlan le pagó 110 mil dólares al Gobierno de Pakistán, durante una expedición turística en la región del Himalaya.

En un video publicado en redes sociales se puede ver al cazador escalando en la región de Gilgit, al norte de Pakistán, así como el instante en el que asesina al Astor Markhor. Después se acercó al cadáver, tiró de sus cuernos y posó para una foto.

Fue un tiro fácil y cercano. Me complace tomar este trofeo. Esta es la tercera vez que estoy en Pakistán. He cazado a casi todos los animales aquí. He guardado los marcos para lo último”, comentó a medios locales.