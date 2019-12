"Chaquetón grande": Conductora regia, albureada por sus compañeros

Monterrey, Nuevo León.- Los mexicanos tenemos fama de soltar albures a la menor provocación y gustamos en su mayoría de los comentarios en doble sentido, lo que quedó demostrado en un programa regio que se ha vuelto viral en los últimos días.

Lorena Cortinas, conductora del programa Gente Regia fue víctima de uno de sus compañeros que la albureó en vivo.

La conductora del programa se volvió viral cuando recomendó en vivo un “chaquetón grande” para el frío, por lo que sus compañeros no dudaron en reírse al tomar el comentario en doble sentido.

Mañana chaquetón grande”, dijo la conductora, refiriéndose a una chamarra para las bajas temperaturas que se viven en el país.

Ante el inocente comentario de Cortinas, su compañero Fernando Lozano le respondió que no tenían que esperar hasta el otro día. Y, como él, usuarios en redes sociales no perdonaron el involuntario albur y, por supuesto, no faltaron los memes.

Desde hoy puede ser”, añadió Lozano ante el comentario de Cortinas.