Chávez Jr. aclara la razón de sus videos: "Es una terapia, estuve en depresión"

Culiacán, Sinaloa.- El boxeador Julio César Chávez Jr. ha mostrado una faceta, pues en las últimas semanas son habituales sus constantes videos en Instagram, los cuales le han acarreado cientos de críticas y ataques.

Sin embargo, 'El hijo de la leyenda' explicó la razón por la que sube este tipo de contenido en su red social y aclaró que es una manera de tener un mayor acercamiento con sus fanáticos.

A la gente le gusta ver cosas de un boxeador que no ha visto, no me quieren ver el gimnasio, ni me quieren ver pegándole a la pera ni al costal. Me quieren ver en mi vida cotidiana".