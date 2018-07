Chef hace pasteles increíbles, resaltan 'Coco' y 'Caballeros del Zodíaco'

Ixtapaluca, Estado de México.- Pedro Sequera, de 28 años, es un repostero venezolano que moldea y hace pasteles decorados de una manera increíble, haciendo de cualquier película o onimación. El pastel que hizo de la famosa película animada ganadora del Óscar, Coco, ha llamado mucho la atención en las redes sociales. Ha pasado días enteros y noches sin descansar por dedicarle el tiempo a moldear cada figura de fondant de manera individual cuidando cada detalle para decorar los pasteles de su cocina.

Sin embargo bien ha valido la pena, y su esfuerzo ha cosechado frutos. Dicho pastel de la cinta de Pixar fue lo que resaltó y cautivó la atención de cientos de miles de personas.

Lee Unkrich, director de la película y Marco Antonio Solís, doblaje de voz de Ernesto de la Cruz, hicieron mención del trabajo de Sequera y ya han alcanzado más de 120,000 ‘likes’ en Facebook y más de 10,000 en Instagram. Pedro asegura que no estaba seguro de hacer la ‘obra de arte’ como le llaman muchos, y de ser convencido por su pareja Nelson Hernández quien también gusta de su gusto por la repostería y su negocio.

“Ha dado la vuelta al mundo, no teníamos ni la menor idea de que iba a llegar tan lejos” mencionó sobre su creación a base de bizcocho de almendras y naranja con relleno de crema de mantequilla.

Su obra llevó un tiempo invertido de dos días sin dormir moldeando las pequeñas figuras de los personajes de la película, están: Mamá Elena, Héctor, Imelda, Miguel, Dante entre otras. Le llevó al menos 15 horas hacer la decorasión del suelo en forma de piedra, casitas de colores, pétalos de flor de cempasúchil y papel picado.

“Cuando tenga el pastel listo, viene la mejor parte: colocar las figuras”, dijo sonriendo.

El detalle de cada uno de las figuras de los personajes es una habilidad que fue desarrollando con el tiempo desde que tenía 7 años. Dedicaba todas las tardes de su niñez a hacer figuras de diferentes temáticas con plastilina usando solo palillos de madera un trozo de plástico sacado de un CD roto

“En aquél entonces veía muchas comiquitas (anime/animación japonésa): Digimon, Pokémon, Los Caballeros del Zodiáco, Dragon Ball entre otras, y los trataba de imitar, no me salían al cien, pero los repetía una y otra vez hasta sacar los detalles”.

Sequera no pensaba hacer de su hobbie una profesión. Él quería ser arquitecto, pero un día vió a Buddy Valastro en un episodio del programa Cake. Entonces fue que decidió asistir a un curso de repostería artesanal, fue el asistente de maestra y ganó experiencia en masas y decoración todo en su natal Venezuela.

“Yo no tengo límites. Si me dicen: ‘hazme un pastel de The Walking Dead’, veo la temática, los colores, los personajes, los detalles y lo hago. Hace poco me pidieron que hiciera uno de pantera negra”, relató.

“Lo que menos me gusta de mi trabajo es limpiar el desastre en la cocina después de hacer los pasteles, retirar el azúcar de la ropa, tampoco me gusta que mis compañeros se critiquen entre ellos, ni el aire de grandeza que normalmente tienen”, “tampoco me gusta aceptar pedidos de pasteles con temáticas demasiado infantiles ni de partes del cuerpo ya sea de manera sexual o no, tratamos de no aceptar esos pedidos”.