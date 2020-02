Cobró venganza: Su novio la dejó "por gorda" y ella se volvió reina de belleza

Reino Unido.- Una mujer llamada Jen Atkin preparaba con ilusión la celebración de su boda cuando de pronto su exprometido canceló su unión, dando como razón que ella había estado comiendo mucha comida chatarra y se había puesto "muy gorda".

Tres años después de la cruel acción, la mujer protagonizó la más grande de las revanchas al coronarse como Miss Gran Bretaña, además de que se encuentra felizmente casada con alguien más.

La joven de 26 años, quien se desempeña laboralmente en el ámbito de la administración de aviación y vive en Ulceby, Inglaterra, optó por una alimentación sana y logró bajar 50 kilogramos, lo cual la llevó a pasar de la talla 22 a la 10 en dos años.

Luego de su pérdida de peso, Jen Atkin fue nombrada Miss Scunthorpe y luego fue a competir por el título de Miss Inglaterra en 2018, donde logró ser primera finalista.

Tras alcanzar esos logros, la joven se retiró brevemente de los concursos de belleza, hasta que decidió participar en la competencia de Miss Gran Bretaña. El viernes pasado, Jen se coronó como la reina de dicho certamen, cuya final se celebró en Leicester.

Sigo impactada por haber ganado, estoy tan feliz que no tengo palabras, honestamente no puedo creerlo. Cuando comencé a hacer esto lo hacía solo para divertirme un poco, nunca imaginé lo lejos que llegaría. Hace tres años nunca me hubiera esperado que pudiera ganar Miss Gran Bretaña. Trabajar duro realmente tiene su recompensa", reportan que expuso Jen al recibir su corona.