Con este truco puedes saber a qué le dieron 'like' tus amigos de Facebook

Ciudad de México. – Facebook es una aplicación genial, la cual ha permitido acercar a miles de personas a través de la Internet, algunos otros han usado esta herramienta para 'stalkear' o espiar a los demás.

Si eres de estos últimos, aquí dejamos un truco genial que ayudará saber a qué fotografías le han dado 'like' tus amigos en esta red social y es meramente sencillo de hacer.

El primer paso consiste en cambiar el idioma a inglés desde la configuración de la cuenta, después en la barra de búsqueda escribirás "photos liked by" seguido del nombre de la persona que estas investigando, con esto la plataforma te mostrará las fotos a las que tu amigo le ha dado 'me gusta'.

Otra de las opciones es para ver a que fotos le ha comentado esa persona a la que sigues, las instrucciones son las misma solo que de deberás escribir en esta ocasión "Photos commented on by" y al instante se mostrarán las imágenes.

También puede aplicar para conocer a los amigos de nuestros contactos que le han dado 'me gusta' a sus instantaneas. Para esto se utilizará el término "People who like photos posted by…"