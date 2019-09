¡Con los peces no! Activista de Almas Veganas, contra la pesca y el especismo

Madrid, España.- La activista de Almas Veganas, Fanny, conocida por el video donde pedía separasen a las gallinas de los gallos para que estas no sean violadas, ahora vuelve al foco de atención en un video donde arremete contra la pesca.

"la caña de pescar es un arma de matar, otra arma más de este sistema capitalista, opresor para matar animales y utilizarlos como recursos", denunció Fanny a través de su video, donde también habla sobre el especismo y el como es injusto matar a otras especies.

Fanny asegura que los animales son libres de vivir, que no por el hecho de que no razonen, piensen o actúen como un humano, no los hace menos que nosotros y que no existe justificación para matarlos.

No necesitamos comer animales. ¿Que están buenos? Pues vale, están buenos, a lo mejor las humanas también. Es que no es justo, un sabor no vale más que una vida, no necesitamos utilizar animales para nada, ni para comer ni para vestir ni para experimentación ni para ocio", declaró la activista de Almas Veganas.