Conductora de Multimedios reacciona a meme y lanza comentario "racista"

Monterrey, Nuevo León.- La reacción de la presentadora de Telediario Vespertino, María Julia Lafuente, se volvió viral en redes sociales y fue catalogada como “racista” por parte de los usuarios.

Durante la emisión del noticiero, la conductora de Multimedios se pronunció en contra del meme que realizaron, en el que colocaron su cara en el cuerpo de una mujer que recibió un apoyo parte de Vincent Janssen, futbolista de Monterrey.

Deben de respetar a uno. ¿Por qué no me lo dicen cara a cara? Porque miren, le sacan. Horrible, las manos no las tengo así, prietas, horribles, nacas, esas no las tengo", expresó la comunicadora.