Creadora del 'corona challenge' intenta toser a Dr. Phil y lo acusa de iluminati

Estados Unidos.- Ava Louise, la influencer que se volvió viral por lamer el escusado del baño de un avión y con ello lanzar el 'coronavirus challenge', expuso entrevista con Dr. Phil que considera que el coronavirus es un engaño y amenazó con toserle al médico.

La joven de 21 años, popular en Tik Tok, se vio confrontada por el terapista televisivo, quien la cuestionó por haber creado el "antigiénico" desafío y por haber tomado la decisión de acudir al Spring Break de Miami pese a la alerta sanitaria.

Después de presentarse, la aspirante a cantante admitió que lanzó el challenge debido a que estaba molesta porque el coronavirus recibía más atención que ella.

Uno, tenía muchas cosas más sucias en la boca. Dos, desinfecté (el escusado). Tres, era un avión privado. Volé en el avión de mi suggar daddy con mi mejor amiga. Así que realmente no estaba sucio. No me estaba poniendo a mí ni a nadie más en riesgo", dijo Ava.