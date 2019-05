Desconocidos entran a vivienda y en lugar de robar, limpian la casa

Massachusetts, Estados Unidos.- Gran sorpresa recibió un habitante de la ciudad de Massachusetts, Estados Unidos.

Su nombre es Nate Roman, de 44 años. Al momento de llegar de su trabajo a casa se percató de que alguien había ingresado a su interior, pero no porque le hiciera falta alguna pertenencia, sino porque encontró un orden impecable.

El extraño suceso fue compartido en su cuenta de Facebook. De acuerdo a su dicho, ningún objeto faltaba en su casa e incluso descubrió que el sospechoso le había dejado un bonito detalle en el baño: un par de rosas de origami hechas con papel higiénico.

Las palabras de Roman fueron:

Hoy, mientras estaba en el trabajo, un extraño entró a mi casa. Probablemente olvidé cerrar la puerta trasera. Por lo general siempre olvido activar mi alarma, y hoy no fue la excepción. Pero para mi sorpresa el extraño no solo no tomó nada, sino que el propósito de su visita fue limpiar los baños y las habitaciones".