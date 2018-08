Despiden a un taxista por dormirse un minuto frente al volante

Shenzhen, China.- Un taxista se quedó dormido durante un minuto, mientas manejaba por una carretera de la ciudad de Shenzhen, al sur de China, el pasado viernes.

La cámara de seguridad instalada en el vehículo, dio cuenta del cansancio del hombre de apellido He, quien despertó hasta que chocó contra las barreras de contención.

Afortunadamente no hubo daños que lamentar, ya que en ese momento no transitaban vehículos por la avenida; sin embargo, esto no hizo que el hombre mantuviera su trabajo.

La compañía ‘Ganglong Taxi’ decidió despedir a He, quien podría terminar en la lista negra de la asociación de taxistas de Shenzhen, tras lo ocurrido.