Detectan nuevo caso de intento de suicidio sugerido por 'Momo'

Edimburgo, Escocia.- Hace unos días una mujer informó que su hijo había sido inducido por Momo a encajarse un cuchillo en el cuello.

Lyn Dixon alertó que su hijo de 8 años comenzó a presentar actitudes extrañas como no dormir en su cama.

Comenzó cuando él no quería subir las escaleras solo porque estaba oscuro allí arriba. Estaba aterrorizado y no dormía en su propia cama", confesó la mujer al periódico The Herald.