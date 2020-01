Don Abel recibe apoyo en su puesto de hot dogs tras viralizarse su historia

San Juan del Río, Querétaro.- La historia de don Abel, un hombre de la tercera edad, se volvió viral en redes sociales el pasado siete de enero, pues un usuario compartió que en ocasiones no logra tener ventas en su puesto de hot dogs.

Don Abel tiene se coloca en la Avenida Juárez en el municipio de San Juan del Río, en Querétaro, en donde trabajaba a la intemperie y sin luz, por lo que internauta decidió realizar una convocatoria masiva.

Hace días vi a este señor en la Avenida Juárez. El señor vende hot dogs, ya es un señor grande, hacía mucho frío y no tiene luz para su carrito. Me comentó que a veces no vende nada, me sentí bien al ayudarle porque tal vez era el primero que vendía”, se lee en el post.