El antes y después de gemelas que se convirtieron en hombres juntas

Georgia, Estados Unidos.- Dos hermanas gemelas de 23 años causaron polémica en redes sociales al sentir que nacieron en un cuerpo que no les correspondía.



Las hermanas, nacidas Jaclyn y Jennifer Grafe, ahora se llaman Jack y Jace y siempre sintieron que habían nacido en cuerpos equivocados. Las dos se sentían extrañas en sus cuerpos de mujer, pues desde muy pequeñas sabían que algo estaba mal.

Los hermanos comentaron que para ellos no fue fácil percatarse del descubrimiento solos, pero lo que los ayudó fue su apoyo entre ellos en los momentos difíciles, lo que ayudó a que su cambio de sexo fuera más fácil de sobrellevar.



Ambos comenzaron su tratamiento hormonal después de que terminaron la secundaria.

Siento que nos hemos salvado el uno al otro de muchos momentos realmente oscuros y deprimentes. A veces me pregunto, si él no hubiera estado aquí, si él no existiera o si hubiera sentido esto yo solo, si habría tenido pensamientos suicidas… no estoy diciendo que los habría tenido, pero es muy posible, porque sin duda habría estado completamente solo", comentó uno de los hermanos.